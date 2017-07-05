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За год число россиян, которые экономят на медицине, выросло в 2,5 раза
5 июль 2017 (15:38)
УрБК, Москва, 05.07.2017. С марта 2016 года доля россиян, которые экономят на медицине, увеличилась с 6% до 16%. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».
В июне 2017 года экономить на продуктах питания в целом продолжает каждый четвертый россиянин (39%), что меньше показателя марта 2016 года (43%). Как отмечают аналитики «Ромира», это единственная категория, которая показала положительную динамику.
Ощутимо выросла доля респондентов, экономящих на деликатесах (с 23% до 30%), на путешествиях (с 21% до 30%), на развлечениях (с 20% до 30%), на ресторанах (с 8% до 20%), на гаджетах (с 8% до 15%).
В два с половиной раза за прошедший год выросла доля экономящих на занятиях спортом (до 10%), втрое — на бытовых услугах (13%), вчетверо — на транспорте и мобильной связи (11% и 12% соответственно).
«Результаты опроса свидетельствуют о том, что последние двенадцать месяцев россиянам дались нелегко. Напомним, опрос в конце прошлого года показал, что 2016-й запомнился нашим соотечественникам как год кризиса, тяжелой экономической ситуации, сопровождавшейся ростом цен и падением доходов. И это не голословные утверждения. Последний опрос демонстрирует, скольким россиянам пришлось пересмотреть свои траты в сторону их сокращения в условиях продолжающегося кризиса», — делают вывод в «Ромире».
При этом доля экономящих россиян с марта 2016 года сократилась с 89% до 82%. Аналитики отмечают, что женщины экономят чаще мужчин, а представители старшего поколения — молодежи.
В июне 2017 года экономить на продуктах питания в целом продолжает каждый четвертый россиянин (39%), что меньше показателя марта 2016 года (43%). Как отмечают аналитики «Ромира», это единственная категория, которая показала положительную динамику.
Ощутимо выросла доля респондентов, экономящих на деликатесах (с 23% до 30%), на путешествиях (с 21% до 30%), на развлечениях (с 20% до 30%), на ресторанах (с 8% до 20%), на гаджетах (с 8% до 15%).
В два с половиной раза за прошедший год выросла доля экономящих на занятиях спортом (до 10%), втрое — на бытовых услугах (13%), вчетверо — на транспорте и мобильной связи (11% и 12% соответственно).
«Результаты опроса свидетельствуют о том, что последние двенадцать месяцев россиянам дались нелегко. Напомним, опрос в конце прошлого года показал, что 2016-й запомнился нашим соотечественникам как год кризиса, тяжелой экономической ситуации, сопровождавшейся ростом цен и падением доходов. И это не голословные утверждения. Последний опрос демонстрирует, скольким россиянам пришлось пересмотреть свои траты в сторону их сокращения в условиях продолжающегося кризиса», — делают вывод в «Ромире».
При этом доля экономящих россиян с марта 2016 года сократилась с 89% до 82%. Аналитики отмечают, что женщины экономят чаще мужчин, а представители старшего поколения — молодежи.
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