Кризис

За I полугодие 2017 года стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на 2,4%

За I полугодие 2017 года стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке снизилась на 2,4%, а потенциальные покупатели стали меньше интересоваться объявлениями о продаже квартир. Об этом говорится в исследовании сайта N1.



С января по июнь цена «квадрата» на вторичном рынке упала с 70,4 тыс. руб. до 68,7 тыс. руб., причем в среднем объекты недвижимости подешевели на 3%. Однокомнатные квартиры больше всего снизились в цене — на 4,5%, двухкомнатные — на 2,3%, трёшки — на 0,6, четырехкомнатные квартиры стали дешевле на 1,4%.



Микрорайоны Елизавет и Шарташский рынок стали лидерами по снижению цен на недвижимость, а в Кольцово и в Завокзальном, наоборот, стоимость квартир в июне увеличилась по сравнению с январскими показателями. Это объясняется тем, что цены на жилье растут там, где меньше всего предложений, а квартиры обычно дешевеют в районах, где активно осуществляется стройка новых зданий.



Несмотря на то, что число объявлений о продаже недвижимости к июню выросло на 2,4%, просмотры одного объявления в месяц снизились почти на 7%.



В топ-5 районов по стоимости «квадрата» жилья вошли следующие районы: Центр -— 100 тыс. 900 руб., ВИЗ — 75 тыс. 500 руб., Автовокзал — 75 тыс. 300 руб., Парковый — 72 тыс. 500 руб., Юго-Западный — 69 тыс. 900 руб. Самые дешевые квартиры находятся в Елизавете и на Сортировке — 49 тыс. 300 руб. и 53 тыс. 500 руб. за квадратный метр жилья соответственно. По количеству предложений о продаже и покупке квартир лидируют Автовокзал, Академический и Ботаника.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: