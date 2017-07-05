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Группа Синара и китайская корпорация CRRC подписали договор о создании совместного предприятия в России
5 июль 2017 (14:55)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Группа Синара и китайская корпорация CRRC подписали договор о создании совместного предприятия в России — «СИНАРА-CRRC Рельсовый транспорт».
Как сообщает пресс-служба российской компании, мероприятие состоялось в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 4 июля 2017 года. Подписи под документом поставили председатель совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский и председатель совета директоров «CRRC Чанчунь» Ван Жунь.
«Год назад стороны договорились о реализации проекта по организации совместного производства в России железнодорожной техники, в том числе различных типов подвижного рельсового транспорта, как пассажирского, так и грузового, включая выпуск высокоскоростных электропоездов, способных развивать скорость свыше 300 км/ч», — говорится в сообщении.
По словам председателя Дмитрия Пумпянского, за время подготовки совместного российско-китайского проекта компаниям удалось выработать взаимовыгодные и эффективные механизмы сотрудничества, что выводит партнерство на новый уровень.
Председатель совета директоров «CRRC Чанчунь» Ван Жунь отметил, что подписанный договор с Группой Синара — реальный шаг по развитию стратегического партнерства и возможность участвовать в реализации одного из ключевых для наших стран инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры для ВСМ. «Мы готовы к полноценному сотрудничеству, базирующемуся на обмене знаниями, технологиями и опытом», — подчеркнул Ван Жунь.
Холдинг CRRC Changchun Railway Vehicles Co создан в 2002 году, занимается производством железнодорожного подвижного состава и городского транспорта. Основной акционер — государственная корпорация CRRC Corporation Limited.
Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент.
Как сообщает пресс-служба российской компании, мероприятие состоялось в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 4 июля 2017 года. Подписи под документом поставили председатель совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский и председатель совета директоров «CRRC Чанчунь» Ван Жунь.
«Год назад стороны договорились о реализации проекта по организации совместного производства в России железнодорожной техники, в том числе различных типов подвижного рельсового транспорта, как пассажирского, так и грузового, включая выпуск высокоскоростных электропоездов, способных развивать скорость свыше 300 км/ч», — говорится в сообщении.
По словам председателя Дмитрия Пумпянского, за время подготовки совместного российско-китайского проекта компаниям удалось выработать взаимовыгодные и эффективные механизмы сотрудничества, что выводит партнерство на новый уровень.
Председатель совета директоров «CRRC Чанчунь» Ван Жунь отметил, что подписанный договор с Группой Синара — реальный шаг по развитию стратегического партнерства и возможность участвовать в реализации одного из ключевых для наших стран инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры для ВСМ. «Мы готовы к полноценному сотрудничеству, базирующемуся на обмене знаниями, технологиями и опытом», — подчеркнул Ван Жунь.
Холдинг CRRC Changchun Railway Vehicles Co создан в 2002 году, занимается производством железнодорожного подвижного состава и городского транспорта. Основной акционер — государственная корпорация CRRC Corporation Limited.
Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент.
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