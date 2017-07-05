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Глава Ростуризма предлагает обнулить НДС при внутренних авиаперелетах
5 июль 2017 (14:36)
УрБК, Москва, 05.07.2017. Установление нулевой ставки НДС при внутрироссийских перелетах и развитие чартеров будут способствовать снижению стоимости авиабилетов на внутренние рейсы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Ростуризма Олега Сафонова.
Отметим, что цены на авиабилеты по России уменьшились с 2015 года благодаря снижению ставки НДС с 18% до 10%. По оценкам экспертов, данная мера была признана наиболее эффективным антикризисным решением в отрасли, в результате введения которой российские авиаперевозчики сэкономили более 40 млрд руб. за 2016 год. Также на внутренних линиях зарегистрировано увеличение пассажирских перевозок на 7,3%, в то время как пассажиропоток на международные рейсы сократился на 18,6%.
Сниженный НДС для авиакомпаний будет действовать до конца 2017 года. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев уже поручил Минфину и Минтрансу подготовить законопроект о продлении 10%-ной ставки НДС до 31 декабря 2020 года. Также он попросил министерства до 1 сентября определиться с целесообразностью обнуления ставки.
Отметим, что цены на авиабилеты по России уменьшились с 2015 года благодаря снижению ставки НДС с 18% до 10%. По оценкам экспертов, данная мера была признана наиболее эффективным антикризисным решением в отрасли, в результате введения которой российские авиаперевозчики сэкономили более 40 млрд руб. за 2016 год. Также на внутренних линиях зарегистрировано увеличение пассажирских перевозок на 7,3%, в то время как пассажиропоток на международные рейсы сократился на 18,6%.
Сниженный НДС для авиакомпаний будет действовать до конца 2017 года. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев уже поручил Минфину и Минтрансу подготовить законопроект о продлении 10%-ной ставки НДС до 31 декабря 2020 года. Также он попросил министерства до 1 сентября определиться с целесообразностью обнуления ставки.
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