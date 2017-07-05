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В Екатеринбурге будут судить бывшую заведующую детсадом за хищение 120 тыс. рублей
5 июль 2017 (14:10)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. В Екатеринбурге будут судить бывшую заведующую детским садом № 204 за хищение бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что преступление было совершено в период с августа 2014 года по апрель 2015 года. Женщина подыскала подставное лицо, подписала с ним трудовой договор и ежемесячно начисляла зарплату и премии сотруднику, который фактически не работал в учреждении. Таким образом, экс-заведующая похитила средства городского бюджета в размере 120 тыс. руб., которые потратила в дальнейшем на личные нужды.
В отношении нее возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» и части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».
Установлено, что преступление было совершено в период с августа 2014 года по апрель 2015 года. Женщина подыскала подставное лицо, подписала с ним трудовой договор и ежемесячно начисляла зарплату и премии сотруднику, который фактически не работал в учреждении. Таким образом, экс-заведующая похитила средства городского бюджета в размере 120 тыс. руб., которые потратила в дальнейшем на личные нужды.
В отношении нее возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» и части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».
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