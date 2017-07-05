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Пять человек погибли при попадании ракеты по пляжу в Ливии
5 июль 2017 (13:30)
Пять человек погибли и 25 получили ранения в результате разрыва ракеты, которая упала на пляж в столице Ливии Триполи, сообщают западные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Этот пляж расположен неподалеку от международного аэропорта Митига на востоке Триполи, сообщает «Интерфакс».
По данным СМИ, на территории аэропорта произошло столкновение между местными группировками, в ходе которого была пущена ракета, в итоге разорвавшаяся на пляже.
С 2011 года после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в стране фактически царит двоевластие, происходят столкновения различных вооруженных группировок.
Этот пляж расположен неподалеку от международного аэропорта Митига на востоке Триполи, сообщает «Интерфакс».
По данным СМИ, на территории аэропорта произошло столкновение между местными группировками, в ходе которого была пущена ракета, в итоге разорвавшаяся на пляже.
С 2011 года после свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в стране фактически царит двоевластие, происходят столкновения различных вооруженных группировок.
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