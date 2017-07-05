Дайджест
США сняли запрет на провоз электронных устройств на авиарейсах из Турции и ОАЭ
5 июль 2017 (13:30)
Американские власти отменили действие запрета на провоз ноутбуков и других электронных устройств в салонах самолетов, которые направляются из Турции в США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое агентство Dogan.
Накануне о том, что запрет будет снят, заявил турецкий министр транспорта Ахмет Арслан.
Во вторник в стамбульском аэропорту имени Ататюрка британские и американские представители провели проверку мер безопасности.
О снятии ограничений со стороны США на провоз электроники в салонах самолетов в среду также сообщила базирующаяся в Дубае Emirates.
«Авиакомпания Emirates усердно работала над тем, чтобы обеспечить усиленные меры безопасности и стандарты, соответствующие требованиям министерства внутренней безопасности США, которые касаются руководящих принципов безопасности всех авиарейсов, направляющихся в США», — сказал представитель авиакомпании.
В марте в США ввели запрет на провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах из 10 международных аэропортов в восьми странах — Египте, Марокко, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Турции. Накануне стало известно о снятии запрета на провоз электронных устройств на рейсах авиакомпании Etihad.
Накануне о том, что запрет будет снят, заявил турецкий министр транспорта Ахмет Арслан.
Во вторник в стамбульском аэропорту имени Ататюрка британские и американские представители провели проверку мер безопасности.
О снятии ограничений со стороны США на провоз электроники в салонах самолетов в среду также сообщила базирующаяся в Дубае Emirates.
«Авиакомпания Emirates усердно работала над тем, чтобы обеспечить усиленные меры безопасности и стандарты, соответствующие требованиям министерства внутренней безопасности США, которые касаются руководящих принципов безопасности всех авиарейсов, направляющихся в США», — сказал представитель авиакомпании.
В марте в США ввели запрет на провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах из 10 международных аэропортов в восьми странах — Египте, Марокко, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Турции. Накануне стало известно о снятии запрета на провоз электронных устройств на рейсах авиакомпании Etihad.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- США не будут запрещать провоз ноутбуков в салоны самолетов
- Екатеринбургский аэропорт Кольцово снял запрет на провоз жидкостей в ручной клади
- В Шереметьево разрешили провозить жидкость в ручной клади
- В США запретили проносить жидкости на борт самолетов до России
- В США разрешили пользоваться смартфонами и планшетами в полете
Loading...