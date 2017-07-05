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США сняли запрет на провоз электронных устройств на авиарейсах из Турции и ОАЭ

Американские власти отменили действие запрета на провоз ноутбуков и других электронных устройств в салонах самолетов, которые направляются из Турции в США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкое агентство Dogan.



Накануне о том, что запрет будет снят, заявил турецкий министр транспорта Ахмет Арслан.



Во вторник в стамбульском аэропорту имени Ататюрка британские и американские представители провели проверку мер безопасности.



О снятии ограничений со стороны США на провоз электроники в салонах самолетов в среду также сообщила базирующаяся в Дубае Emirates.



«Авиакомпания Emirates усердно работала над тем, чтобы обеспечить усиленные меры безопасности и стандарты, соответствующие требованиям министерства внутренней безопасности США, которые касаются руководящих принципов безопасности всех авиарейсов, направляющихся в США», — сказал представитель авиакомпании.



В марте в США ввели запрет на провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах из 10 международных аэропортов в восьми странах — Египте, Марокко, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Турции. Накануне стало известно о снятии запрета на провоз электронных устройств на рейсах авиакомпании Etihad.

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