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«Левада-центр»: 66% россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после выборов 2018 года

Согласно опросу «Левада-центра», более половины (66%) россиян хотели бы видеть Владимира Путина на должности президента после 2018 года. Выбрать другого главу государства предлагают 18% граждан. Еще 16% затруднились с ответом, отмечает «Коммерсантъ».



В целом участники опроса считают, что новый президент должен придерживаться действующей стратегии во внутренней политике (об этом заявили 42% граждан). При этом 34% россиян выступили за ужесточение подхода главы государства к решению проблем в стране. Еще 12% респондентов высказываются за более либеральную внутреннюю политику. Не смогли определиться с ответом 11% опрошенных.



Во внешней политике изменений не хотели бы 56% россиян. Еще 19% участников опроса выступают за «более жесткую конфронтацию с Западом». О необходимости снижения «противостояния» с западными странами заявили 13% граждан. Затруднились ответить 11% респондентов.

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