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Экс-министр обороны Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола»
5 июль 2017 (13:29)
Совет директоров авиастроителельной компании «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России») избрал своим председателем бывшего министра обороны РФ, индустриального директора авиационного комплекса «Ростеха» Анатолия Сердюкова, сообщает «Прайм».
«Избрать председателем совета директоров ПАО «Роствертол» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.
Ранее Сердюков был переизбран в совет директоров «Вертолетов России» и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Роствертол» производит гражданские и военные вертолеты серий Ми-26, Ми-35М и Ми-28Н «Ночной охотник».
«Избрать председателем совета директоров ПАО «Роствертол» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров.
Ранее Сердюков был переизбран в совет директоров «Вертолетов России» и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Роствертол» производит гражданские и военные вертолеты серий Ми-26, Ми-35М и Ми-28Н «Ночной охотник».
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