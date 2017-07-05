Дайджест
МВД Украины сообщило о новой кибератаке
5 июль 2017 (13:28)
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook сообщил о новой хакерской атаке. Он заявил, что специалисты департамента киберполиции, Службы безопасности Украины и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. До 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc»,— рассказал министр.
Ранее десятки организаций по всему миру столкнулись с масштабной атакой программы-вымогателя Petya. Первыми в результате масштабной кибератаки пострадали российские и украинские нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании.
Вирус-шифровальщик Petya распространяется по аналогии с нашумевшим в мае вирусом WannaCry — он блокирует компьютеры и требует перевода $300 в биткоинах.
«Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. До 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc»,— рассказал министр.
Ранее десятки организаций по всему миру столкнулись с масштабной атакой программы-вымогателя Petya. Первыми в результате масштабной кибератаки пострадали российские и украинские нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании.
Вирус-шифровальщик Petya распространяется по аналогии с нашумевшим в мае вирусом WannaCry — он блокирует компьютеры и требует перевода $300 в биткоинах.
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