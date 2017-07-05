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МВД Украины сообщило о новой кибератаке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook сообщил о новой хакерской атаке. Он заявил, что специалисты департамента киберполиции, Службы безопасности Украины и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



«Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. До 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc»,— рассказал министр.



Ранее десятки организаций по всему миру столкнулись с масштабной атакой программы-вымогателя Petya. Первыми в результате масштабной кибератаки пострадали российские и украинские нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании.



Вирус-шифровальщик Petya распространяется по аналогии с нашумевшим в мае вирусом WannaCry — он блокирует компьютеры и требует перевода $300 в биткоинах.

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