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Автоконцерн Volvo перейдет на электромобили с 2019 года
5 июль 2017 (13:06)
УрБК, Москва, 05.07.2017. Шведский автоконцерн Volvo объявил о прекращении производства своих автомобилей на бензиновом двигателе. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официальное заявление компании, которая сообщает, что начиная с 2019 года все новые машины производителя будут оснащены электрическим двигателем.
«Это историческое решение, так как оно означает, что мы больше не будем производить автомобили, оборудованные только двигателем внутреннего сгорания», — отмечает компания.
Как заявил представитель Volvo, автомобилисты все чаще запрашивают машины на электрическом двигателе, и автоконцерн хочет удовлетворить их спрос.
Часть новых машин после 2019 года будет иметь полностью электрический привод, другая часть будет «гибридным» вариантом.
«Это историческое решение, так как оно означает, что мы больше не будем производить автомобили, оборудованные только двигателем внутреннего сгорания», — отмечает компания.
Как заявил представитель Volvo, автомобилисты все чаще запрашивают машины на электрическом двигателе, и автоконцерн хочет удовлетворить их спрос.
Часть новых машин после 2019 года будет иметь полностью электрический привод, другая часть будет «гибридным» вариантом.
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