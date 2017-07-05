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Автоконцерн Volvo перейдет на электромобили с 2019 года

5 июль 2017 (13:06)

УрБК, Москва, 05.07.2017. Шведский автоконцерн Volvo объявил о прекращении производства своих автомобилей на бензиновом двигателе. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официальное заявление компании, которая сообщает, что начиная с 2019 года все новые машины производителя будут оснащены электрическим двигателем.

«Это историческое решение, так как оно означает, что мы больше не будем производить автомобили, оборудованные только двигателем внутреннего сгорания», — отмечает компания.

Как заявил представитель Volvo, автомобилисты все чаще запрашивают машины на электрическом двигателе, и автоконцерн хочет удовлетворить их спрос.

Часть новых машин после 2019 года будет иметь полностью электрический привод, другая часть будет «гибридным» вариантом.

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