Новости дня

Автоконцерн Volvo перейдет на электромобили с 2019 года

УрБК, Москва, 05.07.2017. Шведский автоконцерн Volvo объявил о прекращении производства своих автомобилей на бензиновом двигателе. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официальное заявление компании, которая сообщает, что начиная с 2019 года все новые машины производителя будут оснащены электрическим двигателем.



«Это историческое решение, так как оно означает, что мы больше не будем производить автомобили, оборудованные только двигателем внутреннего сгорания», — отмечает компания.



Как заявил представитель Volvo, автомобилисты все чаще запрашивают машины на электрическом двигателе, и автоконцерн хочет удовлетворить их спрос.



Часть новых машин после 2019 года будет иметь полностью электрический привод, другая часть будет «гибридным» вариантом.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: