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Свердловским промышленникам продлят на 2018 год налоговые льготы на движимое имущество

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. В Свердловской области будут продлены на 2018 год льготы по налогу на движимое имущество предприятий. Соответствующее поручение дал врио губернатор региона Евгений Куйвашев на совещании с членами правительства, курирующими это направление работы.



Напомним, с 1 января 2015 года по настоящее время Налоговым кодексом РФ предприятия освобождены от уплаты налога на движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств. Со следующего года льготу может установить только региональное законодательство. Свердловские власти решили сохранить ее.



«В мой адрес поступают соответствующие обращения от отраслевых объединений, а также от отдельных предприятий. При этом обязательным условием для тех, кто будет получать областную поддержку, является увеличение средней заработной платы, особенно в линейке рабочих и инженерных специальностей. Еще одно условие — высвободившиеся средства должны вкладываться в техническое перевооружение и модернизацию производства», — пояснил Евгений Куйвашев.



По данным УФНС по Свердловской области, в 2015 году льготой воспользовались около 8 тыс. организаций. Регион входит в десятку субъектов страны по сумме предоставляемой льготы в отношении движимого имущества.



Согласно информации от 50 крупнейших предприятий Свердловской области, являющихся членами отраслевых союзов, объем налогов, уплачиваемых в региональную казну, в 2018 году составит 31,6 млрд руб. Сумма льготы по движимому имуществу, планируемая в 2018 году, составит 3,9 млрд руб., это 52% от ожидаемой суммы по всем предприятиям Свердловской области. При этом планируемая сумма инвестиций в основные фонды на 2018 год — 77 млрд руб. В пересчете на 1 руб. льготы придется 20 руб. инвестиций.

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