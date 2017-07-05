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На ММК модернизируют центральную электростанцию

5 июль 2017 (12:02)

УрБК, Челябинск, 05.07.2017. На центральной электрической станции (ЦЭС) Магнитогорского металлургического комбината (ММК) установят новый турбоагрегат максимальной мощностью 50 МВт, что позволит существенно увеличить КПД станции. После проработки технических предложений и проведенных тендерных процедур договор на поставку оборудования был заключен с АО «Уральский турбинный завод».

Как сообщает пресс-служба ММК, турбину изготовят в кратчайшие сроки — за 10 месяцев. Она будет укомплектована новейшей системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. В частности, уменьшится удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии, следствием чего станет снижение потребления природного газа и увеличение КПД станции в целом.

«Установка нового оборудования позволит оптимизировать работу центральной электростанции, значительно повысит уровень надежности и технологичности всей энергосистемы комбината», — говорится в сообщении.

Срок поставки оборудования (турбины, конденсатора, вспомогательного оборудования и генератора соответствующей мощности) — II квартал следующего года. Его запуск запланирован до конца 2018 года.

«Центральная электростанция ММК начала вырабатывать промышленный ток в начале 30-х годов прошлого столетия. Сегодня основное энергетическое оборудование ЦЭС — восемь энергетических котлов, два водогрейных котла и девять турбогенераторов суммарной мощностью 201 МВт. ЦЭС ММК обеспечивает электроэнергией, теплом и горячей водой часть промышленной площадки комбината и Ленинский район Магнитогорска, а также отдает цехам комбината пар, химически очищенную воду и конденсат», — отмечают в пресс-службе ММК.

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