Новости дня

На ММК модернизируют центральную электростанцию

УрБК, Челябинск, 05.07.2017. На центральной электрической станции (ЦЭС) Магнитогорского металлургического комбината (ММК) установят новый турбоагрегат максимальной мощностью 50 МВт, что позволит существенно увеличить КПД станции. После проработки технических предложений и проведенных тендерных процедур договор на поставку оборудования был заключен с АО «Уральский турбинный завод».



Как сообщает пресс-служба ММК, турбину изготовят в кратчайшие сроки — за 10 месяцев. Она будет укомплектована новейшей системой автоматического управления для работы в оптимальных режимах при снижении затрат на энергоресурсы. В частности, уменьшится удельный расход тепла на выработку одного киловатта электроэнергии, следствием чего станет снижение потребления природного газа и увеличение КПД станции в целом.



«Установка нового оборудования позволит оптимизировать работу центральной электростанции, значительно повысит уровень надежности и технологичности всей энергосистемы комбината», — говорится в сообщении.



Срок поставки оборудования (турбины, конденсатора, вспомогательного оборудования и генератора соответствующей мощности) — II квартал следующего года. Его запуск запланирован до конца 2018 года.



«Центральная электростанция ММК начала вырабатывать промышленный ток в начале 30-х годов прошлого столетия. Сегодня основное энергетическое оборудование ЦЭС — восемь энергетических котлов, два водогрейных котла и девять турбогенераторов суммарной мощностью 201 МВт. ЦЭС ММК обеспечивает электроэнергией, теплом и горячей водой часть промышленной площадки комбината и Ленинский район Магнитогорска, а также отдает цехам комбината пар, химически очищенную воду и конденсат», — отмечают в пресс-службе ММК.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: