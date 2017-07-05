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Возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков ЖК «Оптимист» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков ЖК «Оптимист» в Первоуральске. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». «В совершении этого противоправного деяния подозреваются руководители компании, осуществлявшей строительство ЖК «Оптимист», — сообщил Валерий Горелых.



По его данным, в период с 2015 года по июнь 2017 года были похищены средства более 70 граждан, участвовавших в долевом строительстве. В заявленные договором сроки дом не построен и в эксплуатацию не сдан. Гражданам причинен многомиллионный ущерб, точная сумма которого в настоящее время устанавливается.



Валерий Горелых призвал всех, кто пострадал от действий указанной строительной организации, обращаться в отдел № 2 следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, кабинет № 509, или по телефонам 8(343)358-75-95, 358-75-87.



Напомним, что возведением ЖК «Оптимист» в Первоуральске занимается ЗАО «БЗСК-Инвест». Эта же компания имеет отношение еще к нескольким проблемным новостройкам — ЖК «Березки» в Березовском и ЖК «Гаринский» в Екатеринбурге.

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