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В июне алкогольные напитки в Свердловской области подорожали на 8% в годовом выражении

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. В июне потребительские цены на алкогольные напитки в Свердловской области выросли на 8% в годовом выражении, следует из данных Свердловскстата.



К декабрю прошлого года стоимость этого вида продукции увеличилась на 4,7%. В целом в I полугодии алкоголь в регионе подорожал на 7,6% относительно аналогичного периода прошлого года.



Цены на продовольственные товары без учета алкоголя с начала года выросли на 2,7%, а в целом по I полугодию — на 3,9%. Непродовольственные товары подорожали на 1,7% и 5,3% соответственно, услуги — на 0,4% и 3,6% соответственно.



В целом стоимость всех товаров и услуг за июнь к маю выросла на 0,5%, к декабрю — на 1,8%, к июню прошлого года — на 4,1%. За январь-июнь цены на потребительские товары в регионе увеличились на 4,5% в годовом выражении.

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