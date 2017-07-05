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В Кировграде стоматологическую клинику «Дентакс» оштрафовали на 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. В Кировграде в стоматологической клинике ООО «Дентакс» выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что весной 2016 года главный специалист-эксперт регионального Управления Роспотребнадзора Сергей Кондратьев выявил санитарно-эпидемиологические нарушения в деятельности ООО «Дентакс». Для того, чтобы избежать ответственности, исполнительный директор клиники перечислил 20 тыс. руб. на счет С. Кондратьева за несоставление административного протокола.



Впоследствии в отношении сотрудника Роспотребнадзора было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие». Он был признан виновным и осужден на 6 лет лишения свободы со штрафом 1,2 млн руб.



В отношении ООО «Дентакс» было возбуждено административное дело по факту незаконной передачи должностному лицу денежных средств за совершение бездействия в интересах юридического лица.



При рассмотрении постановления прокуратуры города Кировграда мировой судья судебного участка № 1 Новоуральского района оштрафовал клинику на 1 млн руб.

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