Новости дня

В Свердловской области Роспотребнадзор выявил нарушения при реализации 20% аудиовизуальной продукции

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. В I полугодии 2017 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в восьми субъектах торговли (47,1% от числа проверенных) выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей при реализации аудиовизуальной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе 17 проверок проинспектировано 278 экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Установлены факты реализации 56 единиц продукции с нарушениями, что составило 20,1% от количества проинспектированных экземпляров.



При проведении надзорных мероприятий специалистами была установлена продажа аудиовизуальных произведений без рекомендации по возрастному ограничению зрительской аудитории в соответствии с прокатным удостоверением; непроведение предпродажной подготовки товара до подачи в торговый зал (отсутствовала необходимая информация о товаре и его изготовителе). В залах продажи отсутствовало оборудование для возможности потребителю ознакомиться с фрагментами приобретенного аудиовизуального произведения или фонограммы.



Также выявлена продажа фонограмм на любых видах носителей (диски), содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки и текстового предупреждения, а также продажа аудиовизуальных произведений без товарно-сопроводительной документации.



По результатам выявленных правонарушений в отношении лиц, допустивших нарушение требований действующего законодательства, возбуждено пять административных дел. Продавцам выданы предписания о прекращении нарушения прав потребителей.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: