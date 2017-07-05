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В Свердловской области Роспотребнадзор выявил нарушения при реализации 20% аудиовизуальной продукции
5 июль 2017 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. В I полугодии 2017 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в восьми субъектах торговли (47,1% от числа проверенных) выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей при реализации аудиовизуальной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе 17 проверок проинспектировано 278 экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Установлены факты реализации 56 единиц продукции с нарушениями, что составило 20,1% от количества проинспектированных экземпляров.
При проведении надзорных мероприятий специалистами была установлена продажа аудиовизуальных произведений без рекомендации по возрастному ограничению зрительской аудитории в соответствии с прокатным удостоверением; непроведение предпродажной подготовки товара до подачи в торговый зал (отсутствовала необходимая информация о товаре и его изготовителе). В залах продажи отсутствовало оборудование для возможности потребителю ознакомиться с фрагментами приобретенного аудиовизуального произведения или фонограммы.
Также выявлена продажа фонограмм на любых видах носителей (диски), содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки и текстового предупреждения, а также продажа аудиовизуальных произведений без товарно-сопроводительной документации.
По результатам выявленных правонарушений в отношении лиц, допустивших нарушение требований действующего законодательства, возбуждено пять административных дел. Продавцам выданы предписания о прекращении нарушения прав потребителей.
В ходе 17 проверок проинспектировано 278 экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Установлены факты реализации 56 единиц продукции с нарушениями, что составило 20,1% от количества проинспектированных экземпляров.
При проведении надзорных мероприятий специалистами была установлена продажа аудиовизуальных произведений без рекомендации по возрастному ограничению зрительской аудитории в соответствии с прокатным удостоверением; непроведение предпродажной подготовки товара до подачи в торговый зал (отсутствовала необходимая информация о товаре и его изготовителе). В залах продажи отсутствовало оборудование для возможности потребителю ознакомиться с фрагментами приобретенного аудиовизуального произведения или фонограммы.
Также выявлена продажа фонограмм на любых видах носителей (диски), содержащих нецензурную брань, без специальной упаковки и текстового предупреждения, а также продажа аудиовизуальных произведений без товарно-сопроводительной документации.
По результатам выявленных правонарушений в отношении лиц, допустивших нарушение требований действующего законодательства, возбуждено пять административных дел. Продавцам выданы предписания о прекращении нарушения прав потребителей.
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