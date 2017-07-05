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В Екатеринбурге запретят остановку транспорта на улице Ельцина

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Дорожные службы вводят запрет на остановку транспортных средств на улице Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



«С 28 июля 2017 года для повышения безопасности жителей и пропускной способности улицы службы установят знаки у гостиницы «Хаятт» (улица Бориса Ельцина, 8). Комитет по транспорту заблаговременно предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

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