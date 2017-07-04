Новости дня
По факту гибели сотрудницы Серовского завода ферросплавов возбуждено уголовное дело
4 июль 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудницы АО «Серовский завод ферросплавов» в апреле 2017 года.
Установлено, что в здании главного корпуса плавильного цеха № 2 в цехе шихтоподготовки, где произошел несчастный случай, эксплуатировались неисправные бункерные решетки. В ходе ремонта была нарушена их конструкция, и в итоге нога женщины застряла в ячейке. Это лишило ее возможности покинуть опасную зону при движении саморазгружающейся тележки.
«Фактически работодателем не была обеспечена безопасность работника при эксплуатации оборудования, условия труда на рабочем месте шихтовщика не соответствовали требованиям охраны труда», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Установлено, что в здании главного корпуса плавильного цеха № 2 в цехе шихтоподготовки, где произошел несчастный случай, эксплуатировались неисправные бункерные решетки. В ходе ремонта была нарушена их конструкция, и в итоге нога женщины застряла в ячейке. Это лишило ее возможности покинуть опасную зону при движении саморазгружающейся тележки.
«Фактически работодателем не была обеспечена безопасность работника при эксплуатации оборудования, условия труда на рабочем месте шихтовщика не соответствовали требованиям охраны труда», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на предприятии «Завод «УРБО» в Екатеринбурге
- По факту травмы сотрудницы Новолялинского ЦБК возбуждено уголовное дело
- Возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на предприятии УГМК в Красноуральске
- СК возбудил дело по факту смерти двух рабочих филиала ОАО «Энел ОГК-5» в результате несчастного случая
- По факту причинения вреда здоровью сотрудницы ООО «Гефест-М» возбуждено уголовное дело
Loading...