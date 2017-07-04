Новости дня

По факту гибели сотрудницы Серовского завода ферросплавов возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудницы АО «Серовский завод ферросплавов» в апреле 2017 года.



Установлено, что в здании главного корпуса плавильного цеха № 2 в цехе шихтоподготовки, где произошел несчастный случай, эксплуатировались неисправные бункерные решетки. В ходе ремонта была нарушена их конструкция, и в итоге нога женщины застряла в ячейке. Это лишило ее возможности покинуть опасную зону при движении саморазгружающейся тележки.



«Фактически работодателем не была обеспечена безопасность работника при эксплуатации оборудования, условия труда на рабочем месте шихтовщика не соответствовали требованиям охраны труда», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: