Кризис

«Уралвагонзавод» не будет выплачивать дивиденды за 2016 год

Госкорпорация «Ростех» на годовом собрании 30 июня приняла решение не выплачивать дивиденды «Уралвагонзавода» (УВЗ, госкорпорация является единственным акционером с 27 декабря 2016 года) по итогам 2016 года. Об этом сообщает «Интерфакс».



Принято решение 61% чистой прибыли, или 938,871 млн руб., направить на проекты развития компании и софинансирование федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года». Еще 33,9% чистой прибыли (520,969 млн руб.) будут направлены на финансирование социальных программ и благотворительность, 5% (76,972 млн руб.) — в резервный фонд. На выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества будет выделено 0,2% чистой прибыли (2,627 млн руб.).



«Уралвагонзавод» получил в 2016 году чистую прибыль по РСБУ в размере 1,539 млрд руб. против 10 млрд руб. чистого убытка в 2015 году. По МСФО группа предприятий УВЗ в 2016 году сократила чистый убыток втрое, до 5,306 млрд руб. В последний раз УВЗ выплачивал дивиденды по итогам 2012 года, направив на эти цели 5% чистой прибыли по РСБУ, или 475,529 млн руб.

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