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В Екатеринбурге с УК «Орджоникидзевская УЖК» взыскали более 95 тыс. рублей за упавшее на машину дерево

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. В Екатеринбурге с УК «Орджоникидзевская УЖК» взыскали более 95 тыс. руб. за упавшее на машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В июле 2016 года житель Екатеринбурга припарковал возле дома № 34 на ул. Донбасской автомобиль. Через некоторое время стоявшее рядом с машиной дерево, не выдержав порывов шквалистого ветра, рухнуло на нее, причинив серьезные механические повреждения. Владелец обратился с заявлением по факту падения дерева в отдел полиции. Как установили эксперты, стоимость восстановительного ремонта составила 131 тыс. 707 руб.



Автовладелец обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с иском к управляющей компании — ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» о возмещении ущерба, причиненного в результате повреждения машины.



В ходе судебного разбирательства было установлено, что ранее у дерева была убрана крона и оно было подготовлено к спиливанию, но распоряжения о спиле от районной администрации не поступало. В итоге суд удовлетворил требования истца частично. С УК было взыскано 95 248 руб., в том числе 81,6 тыс. руб. — ущерб, 6 тыс. руб. — расходы на проведение экспертизы, 273 рубля — расходы по отправлению телеграммы, 5 тыс. руб. — оплата услуг представителя, 2 375 руб. — оплата госпошлины.



Представитель ответчика не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, возмещать ущерб должна и обслуживающая организация соседнего многоквартирника на Донбасской, 36, так как дворовая территория с упавшим деревом находится и в ее пользовании. Кроме того, автомобиль истца был припаркован в не предусмотренном для стоянки месте — на проезжей части.



Суд апелляционной инстанции признал эти доводы несостоятельными, так как никаких доказательств в подтверждение этих аргументов представлено не было. Более того, ответчик в суде первой инстанции утверждал, что дерево имело отметку о спиле, поэтому парковаться возле него было нельзя. Следовательно, ответчик не оспаривал, что именно на нем лежала обязанность следить за надлежащим состоянием дерева.



Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.

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