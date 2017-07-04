Новости дня

В Кольцово задержана партия подкарантийной продукции из Узбекистана и Таджикистана

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. В Кольцово с 26 июня по 3 июля была задержана партия подкарантийной продукции из Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



«В пункте пропуска через государственную границу РФ аэропорта Кольцово предотвращен ввоз 57,8 кг подкарантийной продукции высокого фитосанитарного риска в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших из Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.



Была задержана партия орехов — 5,2 кг, сухофруктов — 4,5 кг, свежих фруктов — 22,1 кг, круп — 24 кг и свежих овощей — 2 кг. Позже было задержано 5 кг свежих дынь из Узбекистан.



Продукция растительного происхождения, ввозимая в нарушение установленных запретов, уничтожена.



Виновные привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: