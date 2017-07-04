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Картина Гогена потеряла статус самой дорогой в мире

Картина Поля Гогена «Когда свадьба?» оказалась на 90 млн долл. США дешевле и лишилась звания самого дорогого полотна в мире. Об этом сообщает 2Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.



В 2015 году сообщалось, что полотно было куплено катарской государственной организацией Qatar Museums. Тогда утверждалась, что за картину заплатили около 300 млн долл. США.



Ее предыдущим владельцем был бывший сотрудник аукционного дома Sotheby's Рудольф Штехелин.



Теперь благодаря процессу в Высоком суде Лондона появилась информация, согласно которой сумма сделки составила 210 млн долл. США, то есть картина оказалась дешевле на 90 млн и больше не может считаться самой дорогой в истории.



С иском против Штехелина и его траста обратился швейцарский аукционист Симон де Пюри (который участвовал в сделке) и его супруга Михаэла. Они утверждают, что аукционисту должны заплатить комиссию в размере 10 млн долл. США. Письменное соглашение относительно комиссии стороны не заключали.



В результате самой дорогой картиной в истории признан «Обмен» Виллема де Кунинга, за который, по имеющимся данным, заплатили 300 млн долл. США в 2016 году.

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