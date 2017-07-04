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В Норильске выпал первый июльский снег

4 июль 2017 (17:25)

В Норильске выпал снег утром 4 июля, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей мэрии.

«С утра был небольшой снег. Но он тут же растаял», — сообщили в городской администрации.

По информации синоптиков, в городе идет дождь, температура составляет около +4°C.

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