Дайджест
В Норильске выпал первый июльский снег
4 июль 2017 (17:25)
В Норильске выпал снег утром 4 июля, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей мэрии.
«С утра был небольшой снег. Но он тут же растаял», — сообщили в городской администрации.
По информации синоптиков, в городе идет дождь, температура составляет около +4°C.
«С утра был небольшой снег. Но он тут же растаял», — сообщили в городской администрации.
По информации синоптиков, в городе идет дождь, температура составляет около +4°C.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На Саудовскую Аравию обрушился снегопад
- В Екатеринбурге выпал первый снег
- В Петербурге выпал снег
- В Хабаровском крае выпал снег
- В Приморском крае выпал первый снег
Loading...