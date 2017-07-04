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Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Гуамелула Виктор Агилар взял в жены крокодила, отдав дань местным традициям, которые принесут удачу рыбакам в их деле. Об этом пишет Daily Mail.



Как сообщается, традиции требуют, чтобы каждый мэр города женился на крокодиле, поскольку местное население верит, что такой ритуал принесет удачу рыбакам.



Издание пишет, что для церемонии животное одели в белый наряд и зажали челюсти.

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