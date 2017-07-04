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Ростелеком закрыл офис обслуживания клиентов в центре Екатеринбурга
4 июль 2017 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. В Екатеринбурге закрылся центр продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком», расположенный на улице 8 Марта.
Согласно объявлению на дверях торговой точки, офис продаж прекратил работу с 21 июня.
Клиентам предлагают обратиться в другие центры продаж Ростелекома, которых в Екатеринбурге осталось четыре: в районе Южного автовокзала, главного корпуса УрФУ, в микрорайоне Академический и на Уралмаше.
Напомним, 13 июня в центре Екатеринбурге закрылся офис провайдера Кабinet, который принадлежит Ростелекому.
Согласно объявлению на дверях торговой точки, офис продаж прекратил работу с 21 июня.
Клиентам предлагают обратиться в другие центры продаж Ростелекома, которых в Екатеринбурге осталось четыре: в районе Южного автовокзала, главного корпуса УрФУ, в микрорайоне Академический и на Уралмаше.
Напомним, 13 июня в центре Екатеринбурге закрылся офис провайдера Кабinet, который принадлежит Ростелекому.
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