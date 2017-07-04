АПК не хватает эффективного тепла

Дождливый июнь обеспечил сельскохозяйственные культуры на полях Свердловской области необходимым запасом влаги. По словам экспертов, подобная погода также благотворно влияет на заготовку корма — сбор многолетних трав относительно прошлого года вырос в два раза. Однако некоторые хозяйства столкнулись с тем, что из-за недостатка тепла сено не подсыхает в установленные сроки. Не хватает солнца и кукурузе с ягодами.Сельхозпроизводители Свердловской области приступили к заготовке кормов, в частности, сена. По словам врио министра АПК и продовольствия Сергея Шарапова, дождливый июнь благотворно повлиял на рост многолетних трав. Например, средняя урожайность по люцерне составила 100 центнеров с гектара, в то время как в прошлом году — 50-60 центнеров.«Если говорить о предварительных итогах по заготовке кормов, то первый укос трав показывает, что урожайность у нас выше, чем в прошлом году. По уборке сена, которая началась по области, проблема есть — не хватает положительных температур, и культуры не высыхают. Но многие предприятия используют такую технологию, как заготовка кормов в пленку. Благодаря этому есть возможность заготовить качественные корма, несмотря на сложившиеся погодные условия», — сказал Сергей Шарапов.Как отмечают синоптики, пока в этом году погода идет с небольшим отрицательным отклонением. Температурные значения остаются низкими для теплолюбивых культур, однако для традиционных на Урале овощей их достаточно.«Мы уже забыли, что у нас климат не очень-то жаркий и зона рискованного земледелия. В этом году влагообеспеченность пока повышенная, а по теплообеспеченности слегка отстаем. Развитие посевов идет в многолетние сроки, но эффективного тепла недостаточно для теплолюбивых культур, таких как кукуруза. Естественно, всем хочется, чтобы помидоры, огурцы, зелень, ягоды были. Но для этого, конечно, тепла не хватает. Для картофеля, моркови, свеклы, озимых и яровых культур эти осадки и умеренно теплая погода благоприятны», — пояснила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк.Однако прогнозы давать рано, отмечают эксперты. Если вторая половина лета в этом году выдастся солнечной и теплой, то дождливый июнь пойдет урожаю лишь на пользу, отмечает проректор по науке и инновациям Уральского государственного аграрного университета Борис Воронин.Гидрометцентр ожидает для Свердловской области в июле температуру около или на 1 градус выше нормы.«По нашему прогнозу, на 5-7 июля мы ожидаем местами небольшие дожди, в горах — до умеренных дождей. Ночью температура воздуха будет 7-12 градусов, днем — 16-21 градус. Это около нормы. Небольшое повышение по предварительному прогнозу ожидается c 10 по 16 июля. Там также пройдут дожди, но ночью будет 11-16 градусов, днем 20-25, в отдельных районах до +29 градусов», — прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Анна Мишарина.Вместе с тем непредсказуемость уральской погоды может опять поставить аграриев в условия жесткой борьбы за урожай, если сентябрь окажется холодным и дождливым.«У нас всегда одновременно все культуры в сентябре созревают, и начинается битва за урожай: рабочих не хватает, машин не хватает и так далее. Поэтому наука уже должна работать и над сокращением сроков вегетации, созревания. Мы с вами знаем, что срок вегетации на Урале в основном 90-120 дней, а Европа, скажем, уже 60 дней идет, где-то 70-80», — отметил Борис Воронин.По его словам, сейчас в отдельных случаях доля импортных семян картофеля, капусты, моркови и свеклы в регионе достигает 70%. Однако в текущих экономических условиях аграрии не могут закупить семена с более коротким сроком созревания — они обойдутся в 3-5 раз дороже.Минсельхоз прогнозирует, что уйти АПК от зависимости по семенам удастся лишь через 5-8 лет, когда в стране построят собственные селекционные семеноводческие центры. Возможно, тогда ученые смогут разработать и культуры специально для зон рискованного земледелия, и аграрии станут менее метеозависимы.