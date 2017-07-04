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«Уральские авиалинии» снизили цены на авиабилеты по маршруту Жуковский — Тель-Авив
4 июль 2017 (16:47)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о снижении цен на авиабилеты по маршруту Жуковский — Тель-Авив. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
С 4 июля 2017 года минимальная стоимость билета в столицу Израиля составит 7,5 тыс. руб. в одну сторону, включая все сборы и одно место багажа (весом до 23 кг). Билеты по выгодной цене можно приобрести на полеты с 6 июля до 26 октября 2017 года.
«Динамичный и одновременно умиротворяющий Тель-Авив дарит ощущение спокойствия. У города богатая история, например, по легенде, именно здесь Ной построил ковчег, Персей освободил Андромеду. Здесь можно исследовать старинные улочки, купаться в море и постигать древнюю цивилизацию, соприкасающуюся с современным миром. Или можно отправиться в Иерусалим, помолиться у стены Плача и оставить записку с заветным желанием, а также посетить храмы, мечети и церкви. Тель-Авив славится многочисленными и разнообразными ресторанами, блошиными рынками и галереями», — говорится в сообщении.
«Уральские авиалинии» выполняют рейс в Тель-Авив из Международного аэропорта Жуковский по четвергам и воскресеньям.
С 4 июля 2017 года минимальная стоимость билета в столицу Израиля составит 7,5 тыс. руб. в одну сторону, включая все сборы и одно место багажа (весом до 23 кг). Билеты по выгодной цене можно приобрести на полеты с 6 июля до 26 октября 2017 года.
«Динамичный и одновременно умиротворяющий Тель-Авив дарит ощущение спокойствия. У города богатая история, например, по легенде, именно здесь Ной построил ковчег, Персей освободил Андромеду. Здесь можно исследовать старинные улочки, купаться в море и постигать древнюю цивилизацию, соприкасающуюся с современным миром. Или можно отправиться в Иерусалим, помолиться у стены Плача и оставить записку с заветным желанием, а также посетить храмы, мечети и церкви. Тель-Авив славится многочисленными и разнообразными ресторанами, блошиными рынками и галереями», — говорится в сообщении.
«Уральские авиалинии» выполняют рейс в Тель-Авив из Международного аэропорта Жуковский по четвергам и воскресеньям.
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