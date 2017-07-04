Новости дня
ФНС России исключила несколько стран из списка офшоров
4 июль 2017 (16:22)
УрБК, Москва, 04.07.2017. Федеральная налоговая служба России исключила из «черного списка» стран, с которыми Москва не обменивается налоговой информацией, Южную Корею и Британские Виргинские острова. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на проект приказа ФНС.
Как поясняется в приказе «Об утверждении перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией», изменения вносятся каждый год не позднее 1 октября.
Изменения списка дадут возможность брать налоги с накопленной прибыли, штрафовать предприятия территорий и государств, признавать их российскими резидентами.
Как сообщалось ранее, из «черного списка» также исключены Гонконг, Эстония, Грузия, Бермудские и Каймановы острова.
Как поясняется в приказе «Об утверждении перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией», изменения вносятся каждый год не позднее 1 октября.
Изменения списка дадут возможность брать налоги с накопленной прибыли, штрафовать предприятия территорий и государств, признавать их российскими резидентами.
Как сообщалось ранее, из «черного списка» также исключены Гонконг, Эстония, Грузия, Бермудские и Каймановы острова.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ к августу 2016 года определится с продлением продэмбарго против ЕС
- Импорт товаров в РФ за 11 месяцев 2014 года снизился на 6,7%
- Закон о создании в России черного списка сайтов вступает в силу с сегодняшнего дня
- Сбербанк России отказался от публикации списка уволенных сотрудников
- Акции ОАО «Уралсвязьинформ» исключены из котировального списка «А» первого уровня на ФБ ММВБ
Loading...