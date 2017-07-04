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ФНС России исключила несколько стран из списка офшоров

УрБК, Москва, 04.07.2017. Федеральная налоговая служба России исключила из «черного списка» стран, с которыми Москва не обменивается налоговой информацией, Южную Корею и Британские Виргинские острова. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на проект приказа ФНС.



Как поясняется в приказе «Об утверждении перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией», изменения вносятся каждый год не позднее 1 октября.



Изменения списка дадут возможность брать налоги с накопленной прибыли, штрафовать предприятия территорий и государств, признавать их российскими резидентами.



Как сообщалось ранее, из «черного списка» также исключены Гонконг, Эстония, Грузия, Бермудские и Каймановы острова.

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