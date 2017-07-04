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Официальный курс долл. США вырос на 26 коп., евро — на 9 коп.

4 июль 2017 (15:44)

УрБК, Москва, 04.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на вторник, 4 июля. Курс долл. США вырос на 26 коп., до 59,22 руб. Курс евро — на 9,5 коп., до 67,29 руб.

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