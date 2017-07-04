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Рентабельность «Эльдорадо» за 2016 год оказалась в 2,5 раза меньше «М.Видео»

УрБК, Москва, 04.07.2017. Ритейлер «Эльдорадо» уступает своему конкуренту «М.Видео» по рентабельности: в 2016 году показатель EBITDA margin у «Эльдорадо» снизился до 2,2%, в то время как показатель «М.Видео» в прошлом году вырос до 5,6%. Об этом сообщает «Интерфакс».



EBITDA «М.Видео» в прошлом году выросла до 10,3 млрд руб. с 8,8 млрд руб. в 2015 году. EBITDA «Эльдорадо» сократилась до 2,5 млрд руб. с 5,1 млрд руб. EBITDA обеих компаний по итогам прошлого года составила 13 млрд руб., рентабельность EBITDA — 4,4%.



В конце апреля группа «Сафмар», представляющая интересы членов семьи Гуцериевых-Шишхановых, объявила о закрытии сделки по выкупу 57,7% акций «М.Видео» у основного бенефициара и президента компании Александра Тынкована и его партнеров. Одновременно структура «Сафмара» направила оферту на выкуп акций миноритариев. Срок оферты — до 10 июля.



В декабре 2016 года группа «Сафмар» объявила о приобретении основного конкурента «М.Видео» — компании «Эльдорадо» у PPF Group и Emma Capital. В конце 2015 года группа стала владельцем еще одного продавца электроники и бытовой техники — сети «Техносила».



Выручка «М.Видео» в 2016 году выросла на 13%, до 183 млрд руб., продажи «Эльдорадо» — на 12%, до 113 млрд руб. Таким образом, выручка объединенной компании за прошлый год составила 296 млрд руб.



Доля онлайн-продаж в структуре выручки у «М.Видео» ниже, чем у «Эльдорадо» — 11,8% против 17,4%. У объединенной компании доля онлайн-выручки за прошлый год составляет 14,2%.

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