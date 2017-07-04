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Изготовитель воды «Янтарная» заключил договор с новым производителем

4 июль 2017 (14:46)

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. ООО «Яхонт» заключило договор с новым производителем бутилированной воды после обнаружения радона в пробах питьевой воды «Янтарная». Об этом УрБК сообщили в компании.

Напомним, Роспотребнадзор выявил несоответствие по радиационным показателям в бутилированной воде «Янтарная». В настоящий момент на скважине приостановлено производство и выпуск продукции. Отгруженную продукцию потребителям заменили. Кроме того, ООО «Яхонт» проводит служебное расследование по данному факту.

«ООО «Яхонт» приносит свои извинения за доставленные неудобства и гарантирует, что на данный момент вода «Янтарная» соответствует всем показателям качества питьевой бутилированной воды. Торговая марка «Вода питьевая «Янтарная» продолжает реализацию бутилированной воды с новым производителем — «Коматек — Живая вода», — указано в официальном обращении компании.

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