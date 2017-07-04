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АКРА предупредило банк «ФК Открытие» о кредитных рисках

УрБК, Москва, 04.07.2017. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем комментарии к рейтинговому действию указало на адекватную достаточность капитала банка «ФК Открытие», но в то же время на слабую способность его генерировать. Об этом говорится в отчете агентства.



«Кредитный рейтинг банк «ФК Открытие» обусловлен устойчивым бизнес-профилем при адекватной позиции по достаточности капитала. Существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов и вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала банка со стороны материнского холдинга», — говорится в сообщении.



Собственная способность банка к генерации нового капитала остается достаточно слабой (24 б. п. в среднем за 2014-2016 г.), отражая как слабый показатель чистой процентной маржи (1,2% в 2016 году), так и повышенную в течение последних лет стоимость риска.



Оценка риск-профиля банка принимает во внимание слабые показатели качества кредитного портфеля: уровень задолженности, просроченной на 90+ дней, по итогам 2016 года составил 15% общего кредитного портфеля, рассчитанного без учета сделок РЕПО, или 7,5% с их учетом. Общий объем кредитов с признаками обесценения, квалифицируемых банком как сомнительные и нестандартные, составлял 20% общего кредитного портфеля, рассчитанного без учета сделок РЕПО, или 10% с их учетом. Кроме того, оценка риск-профиля учитывает определенную концентрацию активов на высокорискованных отраслях: в частности, кредиты и облигации строительных компаний и девелоперов превышают 100% капитала первого уровня по МСФО.

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