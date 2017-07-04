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Дело экс-владельца КРК «Уралец» отправили на новое рассмотрение

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Апелляционная инстанция Свердловского областного суда отменила приговор в отношении бывшего владельца екатеринбургского аквапарка «Лимпопо» и КРК «Уралец» Николая Кретова и отправила дело на новое рассмотрение в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Напомним, Н. Кретова обвиняли по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». По версии следствия, он «обманным путем» приобрел 244 тыс. 143 акции группы компаний (ГК) «Линкор», которые принадлежали его партнеру по бизнесу Олегу Миронову. После этого предприятие было обанкрочено.



В декабре 2016 года суд Чкаловского района приговорил Н. Кретова к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.



По решению апелляционной инстанции Н. Кретов будет отпущен из-под стражи и останется под подпиской о невыезде.

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