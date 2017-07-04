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Утверждена новая редакция правил землепользования и застройки в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило новую редакцию правил землепользования и застройки Екатеринбурга. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора региона.



Как пояснили в ведомстве, специалисты привели в соответствие с действующим законодательством правила, утвержденные Екатеринбургской городской думой в 2007 году.



Также в новой редакции учтены предложения организаций и жителей города. Из около 200 поступивших заявок на внесения изменений в министерстве приняли 82 предложения, которые были рассмотрены на публичных слушаниях и заседаниях комиссии по землепользованию.



В частности, теперь на отдельных картах будут обозначены зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, зоны особой градостроительной значимости и другие.



Также новые правила устанавливают максимальный процент застройки территории в зоне многоквартирной жилой застройки, который не сможет превышать 60%. В зоне многоэтажной жилой застройки установлено ограничение по высоте разрешенного строительства до 100 метров.



Максимальная площадь объектов торговли не сможет превышать 30 тыс. кв. м. в основных видах разрешенного использования и 50 тыс. кв. м. в общественно-деловой зоне городского центра.



Согласно документу, документы по планировке территорий будет рассматривать архитектурно-градостроительный совет при администрации Екатеринбурга. К старым порядкам вернулась процедура проведения публичных слушаний: все публичные слушания, назначенные после вступления в силу новых правил, вновь будут проводиться с обязательной регистрацией участников и голосованием.

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