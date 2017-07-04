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В Екатеринбурге будут судить директора компании «Автолайф» за хищение у клиентов более 5,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении учредителя и директора ООО «АвтоЛайф», который обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».



По версии следствия, обвиняемый арендовал для своего предприятия офисное помещение и площадку для хранения автомобилей по ул. Амундсена, 125 на территории рыночного комплекса «Академический» в Екатеринбурге.



«Выполняя управленческие функции в ООО «АвтоЛайф», а также в ООО «Империя Авто», обвиняемый выстроил следующую модель ведения финансовой деятельности. Так, нанятые сотрудники компании, действовавшие на основании доверенности, осуществляли поиск клиентов, нуждающихся в реализации подержанных автомобилей. После чего при устном согласовании с директором сотрудник компании заключал с продавцом автомобиля агентский договор, по условиям которого гарантировалась продажа автомобиля за определенную, установленную договором стоимость, за что компания получала вознаграждение», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В действительности же директор ООО «АвтоЛайф» после реализации автомобилей присваивал денежные средства себе, а клиенты компании оставались без автомобилей и без денег.



Всего в результате незаконных действий обвиняемого был причинен ущерб 17 жителям области на сумму свыше 5,6 млн руб.

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