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Представители 180 китайских предприятий примут участие в работе выставки «Иннопром-2017»

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Делегация китайской провинции Хэйлунцзян, включающая представителей 180 предприятий, занимающихся машиностроением, строительством, биотехнологиями, электронной промышленностью и сельским хозяйством, примет участие в VIII международной выставке «Иннопром-2017». Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



Делегация провинции Хэнань во главе с вице-губернатором Чжан Вэйнином и официальные представители провинции Цзилинь также посетят «Иннопром».



В программе выставки запланирован российско-китайский промышленный и научно-технический бизнес-форум, который состоится при поддержке правительства области и Уральской торгово-промышленной палаты.



«Посещение Екатеринбурга крупной китайской делегацией является продолжением договоренностей главы Среднего Урала Евгения Куйвашева с руководством провинций об укреплении дружественных отношений и развитии диалога по поводу кооперационного партнерства», — говорится в сообщении.



Напомним, что за 2016 год Свердловская область приняла более 20 китайских делегаций, налажено взаимодействие между промышленными предприятиями области и китайскими провинциями. По итогам этой работы экспорт продукции машиностроения в Китай увеличился в 2,5 раза.

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