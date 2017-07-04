Кризис

В прошлом году банки РФ продали на 9,5% больше проблемных долгов

В 2016 году банки РФ продали коллекторам (по цессии) 486 млрд руб. долгов, что на 9,5% больше показателя 2015 года (444 млрд руб). Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В текущем году объемы продаваемых долгов пошли на спад, сократившись за первые шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30%, до 119 млрд руб.



«Объем просроченных долгов в нашем банке уменьшается при росте бизнеса, это происходит за счет улучшения качества выдаваемых кредитов. Коллекторские агентства, которым позволяет достаточность фондирования, чтобы поддержать свои операционные мощности, выкупили или планируют выкупить достаточно большие портфели проблемных кредитов по цессионной схеме», — указывает зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин.



По словам гендиректора «Активбизнесколлекшн» Дмитрия Теплицкого, большая часть крупных компаний, которые обладают ликвидностью, стараются вложиться в цессионную схему на длинные деньги.



«Объемы, скорее всего, прирастут, но резкого роста продаж не будет, поскольку банки не спешат быстро избавиться от своих долгов, пытаясь все же передавать их по агентской схеме. Однако доходность работы по агентской схеме для коллекторов очень низкая, и они продолжают работать с данным сегментом с целью иметь возможность более качественно оценить цессионные портфели перед покупкой», — сказал он.



В IV квартале прошлого года цены на портфели проблемных долгов снизились до крайне низкого уровня — 0,4% от объема портфеля против 1,46% кварталом ранее. Участники рынка поясняют, что это связано с традиционным сокращением ликвидности на рынке к концу года.



«Также по традиции банки начинают активно чистить свои балансы в преддверии годовой отчетности перед ЦБ и выставляют на продажу портфели не очень хорошего качества. Как следствие, цена этих портфелей существенно снижается», — рассказывает гендиректор «Секвойя Кредит Консолидейшн» Алексей Терский.



В структуре портфелей продаваемых долгов в прошлом году также наметились изменения. Традиционно более 90% продаваемых долгов составляют карточные ссуды и кредиты наличными. Однако если в 2015 году более половины цессионных портфелей приходилось на кредитки (53,1%), то в 2016 году их доля снизилась до 32%. Доля кредитов наличными, соответственно, увеличилась с 44,7% до 64%.

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