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На трассе Екатеринбург — аэропорт Кольцово демонтировали 100 незаконных рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. На трассе Екатеринбург — аэропорт Кольцово демонтировали 100 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает Фонд имущества Свердловской области.



Работы велись в рамках подготовки гостевого маршрута к Чемпионату мира по футболу 2018 года и международной промышленной выставки «Иннопром-2017».



Всего за последние 1,5 года демонтировано более 3 тыс. незаконных рекламных конструкций на территории города Екатеринбурга и вдоль автомобильных дорог Свердловской области.

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