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В Среднеуральске с бывших чиновников взыскали более 77 млн руб. за незаконную продажу земли

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. В Среднеуральске с бывших чиновников взыскали более 77 млн руб. за незаконную реализацию земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее, в июне 2016 года, Верхнепышминский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа Среднеуральск по экономике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Астахова и бывшего председателя комитета по управлению имуществом и казной городского округа Среднеуральск Сергея Петрова. Они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».



Суд приговорил А. Астахова к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, С. Петрова — к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Установлено, что с мая 2009 года по октябрь 2010 года А. Астахов и С. Петров способствовали передаче подконтрольному им дачному некоммерческому партнерству «Коптяки» земельных участков общей площадью свыше 530 тыс. кв. м., расположенных северо-восточнее деревни Коптяки. Причем отчуждение земли было произведено по заведомо заниженной стоимости. Впоследствии все земельные участки ДНП «Коптяки» реализовало третьим лицам по рыночной цене.



Материальный ущерб, причиненный городскому и областному бюджетам, превысил 77 млн руб.



В период расследования уголовного дела прокурор Свердловской области Сергей Охлопков в интересах Свердловской области и городского округа Среднеуральск заявил гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. В целях его обеспечения на имущество обвиняемых, в том числе на земельные участки, на гаражный бокс, на объект незавершенного строительства, наложен арест.



Верхнепышминский городской суд, рассмотрев исковое заявление прокурора региона, удовлетворил его, взыскав с А. Астахова и С. Петрова сумму ущерба, причиненного преступлением, — свыше 77,4 млн руб.: 61,9 млн руб. — в доход бюджета городского округа Среднеуральск, 15,4 млн руб. — в доход бюджета Свердловской области.

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