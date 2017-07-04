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В Екатеринбурге отменили четыре маршрута общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. С 4 июля 2017 года маршруты № 063, 010, 034, 067 завершают транспортное обслуживание жителей Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Комитет по транспорту подготовил информацию об альтернативных маршрутах, которые позволят горожанам добраться до места назначения.



Вместо маршрута № 063 будут курсировать автобусы и троллейбусы на следующих участках дороги: автобус № 059 на участке «Ярославская — Индустрии, Калининская — Парк Хаус, ТЦ «Современник» — УрФУ»; троллейбусы № 3, 5 «Челюскинцев — Коммунистическая», № 17 «Челюскинцев — Машиностроителей», № 12 «Учителей — Коммунистическая».



Если говорить о маршруте №10, то для того, чтобы проехать с одной конечной до другой, необходимо будет сделать пересадку. До центра с остановки «Окнологический диспансер» можно добраться на автобусе № 045 «Ж/д вокзал — НПЦ Онкология», а с Синих камней — на маршруте № 054 «Синие Камни — Дом Культуры».



Для маршрута № 034 есть альтернативы без пересадок. Маршруты № 5 «МЕГА — Высоцкого» и № 27 «ЖБИ — ТЦ МЕГА» доставят пассажиров с конечной «МЕГА» до центрального района, также в центр города можно попасть с остановки «Уралобувь» на автобусах № 60 «ТРЦ Карнавал — Синие Камни», № 054 «Синие Камни — Дом культуры», № 056 «Сосновый бор — Уралобувь».



Заменой маршруту № 067 станут маршруты автобусов № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ» и № 27 «ЖБИ — ТЦ Мега», на последнем можно без пересадок добраться от одной конечной до другой.

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