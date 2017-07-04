Новости дня

АСВ выявило еще 117 млн руб. недостачи в Пробизнесбанке

УрБК, Москва, 04.07.2017. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), осуществляющее процедуру конкурсного производства в Пробизнесбанке, подвело итоги инвентаризации очередной части имущества кредитной организации — кредитов с суммой основного долга менее 300 тыс. руб., а также нематериальных активов. Об этом сообщает «Банки.ру».



Согласно отчету АСВ, на данном этапе выявлена недостача на сумму 116,758 млн руб. Как поясняется, бывшее руководство банка не передало временной администрации и конкурсному управляющему документы, подтверждающие наличие задолженности перед банком.



«В ходе конкурсного производства в отношении банка документы не обнаружены», — указывают в АСВ.



Недостача в части нематериальных активов обусловлена отсутствием имущества и документов, подтверждающих право собственности банка на имущество (программный продукт Treasury, мобильное приложение «ЛайфМобайл», товарные знаки Life, «Пробизнес», «Лайф», портал гибридного облака ФГ «Лайф» — Lifecloud).



«По результатам выявленной недостачи проводится работа по получению документов, а также претензионно-исковая работа», — говорится в сообщении АСВ.



Напомним, в предыдущий раз агентство сообщало о недостаче в Пробизнесбанке на 118,224 млн руб. по кредитам физическим лицам с суммой основного долга 300-500 тыс. руб., а немного раньше в марте — о недостаче на 237,849 млн по итогам инвентаризации кредитов Пробизнесбанка, предоставленных физлицам, с суммой основного долга свыше 500 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: