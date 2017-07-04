Новости дня
Авиакомпания NordStar отменила три чартерных рейса из Екатеринбурга
4 июль 2017 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Авиакомпания NordStar отменила три чартерных рейса из Екатеринбурга: в Сочи (с вылетом в 18.20 4 июля), в Даламан (в 07.55 4 июля), и в Анталию (в 02.10 5 июля). Об этом свидетельствуют данный онлайн-табло аэропорта Кольцово.
А авиакомпании сообщили, что информацию о причине отмены рейсов нужно уточнять у туроператоров — перевозчик ей не владеет.
А авиакомпании сообщили, что информацию о причине отмены рейсов нужно уточнять у туроператоров — перевозчик ей не владеет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Рейс авиакомпании NordStar Екатеринбург — Анталья задержан на 12 часов
- Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила три рейса в Кольцово
- Авиакомпания Air Arabia отменила два рейса в Кольцово
- Авиакомпания «Руслайн» отменила шесть рейсов в аэропорту Кольцово Екатеринбурга
- Miat Mongolian Airlines отменила вылеты из Екатеринбурга в Берлин и Улан-Батор
Loading...