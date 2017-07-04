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Авиакомпания NordStar отменила три чартерных рейса из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Авиакомпания NordStar отменила три чартерных рейса из Екатеринбурга: в Сочи (с вылетом в 18.20 4 июля), в Даламан (в 07.55 4 июля), и в Анталию (в 02.10 5 июля). Об этом свидетельствуют данный онлайн-табло аэропорта Кольцово.



А авиакомпании сообщили, что информацию о причине отмены рейсов нужно уточнять у туроператоров — перевозчик ей не владеет.

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