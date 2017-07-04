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При наезде автомобиля на пешеходов в Бостоне пострадали 10 человек
4 июль 2017 (10:53)
При наезде автомобиля на группу пешеходов в американском Бостоне пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Boston Globe.
Отмечается, что столкновение произошло на одной из парковок международного аэропорта Логан.
По данным властей, госпитализированы десять человек с травмами разной степени тяжести.
В группу людей въехал водитель на такси. При этом считается, что наезд не был умышленным, а сам инцидент — попыткой теракта.
В настоящее время полиция штата допрашивает 56-летнего водителя, а его машина изъята в рамках расследования.
Отмечается, что столкновение произошло на одной из парковок международного аэропорта Логан.
По данным властей, госпитализированы десять человек с травмами разной степени тяжести.
В группу людей въехал водитель на такси. При этом считается, что наезд не был умышленным, а сам инцидент — попыткой теракта.
В настоящее время полиция штата допрашивает 56-летнего водителя, а его машина изъята в рамках расследования.
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