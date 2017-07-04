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В Британии Google незаконно предоставили данные полутора миллионов пациентов

Лондонская больница Royal Free нарушила британское законодательство, предоставив принадлежащей Google компании DeepMind данные около 1,6 млн пациентов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные британского информационного регулятора ICO.



Как отмечается, данные были предоставлены для системы выявления и диагностики почечной недостаточности.



«В результате нашего расследования обнаружилось много недостатков в обращении с данными пациентов. Пациенты не ожидали, что их данные будут использованы таким образом», — заявила комиссар информационного регулятора Элизабет Денхэм.



Компания DeepMind, принадлежащая Google с 2014 года, занимается развитием искусственного интеллекта.

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