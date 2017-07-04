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В результате стрельбы в Тулузе погиб по меньшей мере один человек

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате перестрелки во французском городе Тулуза. Об этом сообщает RT со ссылкой на Ouest-France.



По предварительной информации, стрельбу по толпе открыли два злоумышленника на скутере. После перестрелки преступники скрылись с места происшествия. Полиция пока никак не квалифицировала инцидент.



По данным портала, стрельбу по группе людей открыли два человека, прибывшие на скутере, а затем скрылись с места преступления.



Полиция пока не установила мотив действий злоумышленников.



Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы около мечети во французской коммуне Авиньон департамента Воклюз пострадали восемь человек.

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