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В результате стрельбы в Тулузе погиб по меньшей мере один человек
4 июль 2017 (10:50)
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате перестрелки во французском городе Тулуза. Об этом сообщает RT со ссылкой на Ouest-France.
По предварительной информации, стрельбу по толпе открыли два злоумышленника на скутере. После перестрелки преступники скрылись с места происшествия. Полиция пока никак не квалифицировала инцидент.
По данным портала, стрельбу по группе людей открыли два человека, прибывшие на скутере, а затем скрылись с места преступления.
Полиция пока не установила мотив действий злоумышленников.
Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы около мечети во французской коммуне Авиньон департамента Воклюз пострадали восемь человек.
По предварительной информации, стрельбу по толпе открыли два злоумышленника на скутере. После перестрелки преступники скрылись с места происшествия. Полиция пока никак не квалифицировала инцидент.
По данным портала, стрельбу по группе людей открыли два человека, прибывшие на скутере, а затем скрылись с места преступления.
Полиция пока не установила мотив действий злоумышленников.
Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы около мечети во французской коммуне Авиньон департамента Воклюз пострадали восемь человек.
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