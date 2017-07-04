Дайджест

В результате стрельбы в Тулузе погиб по меньшей мере один человек

4 июль 2017 (10:50)

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате перестрелки во французском городе Тулуза. Об этом сообщает RT со ссылкой на Ouest-France.

По предварительной информации, стрельбу по толпе открыли два злоумышленника на скутере. После перестрелки преступники скрылись с места происшествия. Полиция пока никак не квалифицировала инцидент.

По данным портала, стрельбу по группе людей открыли два человека, прибывшие на скутере, а затем скрылись с места преступления.

Полиция пока не установила мотив действий злоумышленников.

Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы около мечети во французской коммуне Авиньон департамента Воклюз пострадали восемь человек.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...