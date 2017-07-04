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Президент Франции пообещал снять режим ЧС в стране осенью

Режим чрезвычайной ситуации, введенный во Франции после терактов 13 ноября 2015 года, будет снят ближайшей осенью. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление президента страны Эммануэля Макрона.



«Я верну французам их свободы, сняв режим ЧС осенью, поскольку свободы являются условием существования сильной демократии», — заявил Э.Макрон.



По его словам, уголовная система страны «позволит уничтожить противников» Франции.



При этом Э.Макрон заявил о необходимости принятия закона о борьбе с терроризмом.



«Я надеюсь, что парламент проголосует за эти положения, которые придадут нам сил в нашей борьбе», — отметил он.



Режим ЧС был введен на территории Франции по предложению экс-президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.

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