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В России разрешили покупать алкоголь по водительским правам и паспорту болельщика
4 июль 2017 (10:42)
УрБК, Москва, 04.07.2017. В России увеличился перечень документов, позволяющих определить возраст покупателя алкогольной продукции. Теперь для устранения сомнений в совершеннолетии лица достаточно предъявить водительские права или паспорт болельщика (FUN ID).Причем если водительские права включены в список бессрочно, то персонифицированная карта зрителя будет действовать до 31 декабря 2018 года. Данную меру устанавливает приказ Минпромторга, вступающий в силу с 4 июля.
Теперь перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь, состоит из 14 позиций вместо 12. К ним относится: паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, дипломатический и служебный паспорта, военный билет, паспорт иностранного государства, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища и, наконец, водительские права и FUN ID.
Персонифицированная карта зрителя (паспорт болельщика) — обязательный инструмент для идентификации болельщиков, который позволит не только попасть на стадион, а также бесплатно передвигаться по городу и между городами на поезде, посещать культурные достопримечательности и музеи в городах-организаторах КК-2017. Документ представляет собой пластиковую карточку с указанием имени, фамилии и фотографией болельщика.
Теперь перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь, состоит из 14 позиций вместо 12. К ним относится: паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, дипломатический и служебный паспорта, военный билет, паспорт иностранного государства, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища и, наконец, водительские права и FUN ID.
Персонифицированная карта зрителя (паспорт болельщика) — обязательный инструмент для идентификации болельщиков, который позволит не только попасть на стадион, а также бесплатно передвигаться по городу и между городами на поезде, посещать культурные достопримечательности и музеи в городах-организаторах КК-2017. Документ представляет собой пластиковую карточку с указанием имени, фамилии и фотографией болельщика.
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