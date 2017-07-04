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В Свердловской области количество поставленных на учет мигрантов выросло на 10%

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. С начала 2017 года в Свердловской области поставлено на миграционный учет свыше 130 тыс. иностранных граждан, это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Такие данные прозвучали во время координационного совещания по вопросам противодействия незаконной миграции в прокуратуре Свердловской области.



За указанный период выявлено 3 тыс. мигрантов, которые нарушили режим въезда и пребывания на территории России, а также порядок осуществления трудовой деятельности. Все они привлечены к административной ответственности. По постановлениям судов 776 человек выдворены за пределы государства, еще 122 мигранта депортированы.



В прокуратуре отмечают, что Свердловская область относится к регионам с интенсивными миграционными процессами: ежегодно в регион въезжает свыше 200 тыс. иностранцев. Вместе с тем в надзорном органе считают неэффективной проводимую на Среднем Урале работу по профилактике преступности в сфере незаконной миграции.

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