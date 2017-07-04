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ММК планирует модернизировать магнитогорский стан «2350»

УрБК, Челябинск, 04.07.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) отмечает 75 лет с момента введения в эксплуатацию стана «2350», где в годы Великой Отечественной войны выпускали броню для техники. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Стан «2350» изготовили на Уралмаше в 1935 году и отправили в Запорожье. В 1941 году встал вопрос о необходимости выпуска бронированной стали, и оборудование вместе с работниками и их семьями из Мариуполя эвакуировали в Магнитку. Стан был компактным: две нагревательные методические печи, клети ДУО и ТРИО, плавильная машина, соединенные в единую технологическую цепочку передаточными рольгангами.



Поставили фундаменты и смонтировали агрегаты в кратчайшие сроки. И 1 июля 1942 года стан приняли в эксплуатацию. С первых же дней стан «2350» выполнял преимущественно заказы военного назначения. Броня шла на бронекатера, броневые автомобили для переброски пехоты, так называемые «летающие танки», фронтовые штурмовики.



«До окончания войны цех находился под открытым небом и был меньше — заканчивался вот здесь, после листопрокатной машины. Листы резали и отправляли на производство военной техники. Остальной конвейер был достроен в 1957 году. Сегодня процесс практически такой же. Слябы, нагретые до температуры 1 280 градусов, раскатывают двумя валиками в клети ДУО до толщины 37 мм. Процесс контролирует оператор, регулирует все, пока лист не достигнет нужных параметров», — рассказывает исполняющий обязанности начальника участка Родион Зайнагабдинов.



Сегодня стан «2350» производит лист для судостроения, мостостроения, машиностроения. В списке потребителей — заводы нефтехим-аппаратуры, газо-нефтезапорной арматуры, трубные, вагоностроительные предприятия России. Продукция ЛПЦ идет в страны ближнего и дальнего зарубежья. Продукцию стана «2350» используют судостроители Мурманска и Петербурга, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, Нижнего Новгорода и Волгограда.



За 75 лет оборудование не раз модернизировалось. Сейчас ММК планирует усовершенствовать работу нагревательных печей, внедрить новый рекуператор. На участке листоотделки устанавливают новые современные ножницы для отбора проб. При этом в компании отмечают, что основные агрегаты работают четко и безотказно десятки лет.

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